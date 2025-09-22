Les Cinquante du 22 septembre : quelle équipe a été éliminée ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 26)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 26 du lundi 22 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 26 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour le second jeu d’une journée éliminatoire.











Seuls les Blancs, déjà qualifiés, ne participent pas. Dans l’arène : 6 carrés au sol. Le Lion explique les règles, les équipes doivent se positionner par équipe dans un carré et remettre leurs montres aux animaux. Il s’agit de débarrasser d’une balle dans un temps imparti ! Et le chrono va disparaitre, ils devront estimer le temps restant.

L’équipe Bleue est éliminée la première, suivie de l’équipe Rouge et de l’équipe Jaune. La Victoire se joue entre les Violets et les Marrons. Et c’est finalement les Marrons qui décrochent l’immunité !

Les Violets, les Bleus, les Rouges et les Jaunes sont donc en danger d’élimination. Après avoir laissé les équipes réfléchirent à la suite, le Lion les convoque de nouveau dans l’arène. Ils y découvrent un buzzer rouge en plein centre.



SPOILER qui va perdre le prochain jeu ?

Dans l’épisode de demain, un chrono se déclenche dans l’arène et le Lion ne donne aucune indication. Toto finit par décider d’appuyer sur le buzzer, le Lion lui annonce qu’il a seul le pouvoir d’éliminer une équipe : il désigne les Violets !

Les Cinquante, le replay du 22 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 26 ce lundi 22 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 23 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 27.