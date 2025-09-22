C à vous du 22 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 22 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 La France et plusieurs autres pays vont reconnaître l’État de Palestine devant les Nations-Unies. On reçoit Vincent Lemire, historien, professeur à l’université Paris-Est/Gustave Eiffel, co-auteur de « L’Atlas historique du Moyen-Orient » publié chez Les Arènes

🔵 Disparition de Delphine Jubillar : ouverture du procès de Cédric Jubillar sans corps ni scène de crime. Noémie Schulz, grand reporter police-justice à France télévisions est l’invitée de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rebecca Beaufour, cheffe du restaurant Dante à Paris 10

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎭Isabelle Carré & Bernard Campan, pour la pièce “Un pas de côté”

📺Jean-Luc Kister & Frédéric Ploquin, pour le doc “Qui a coulé le rainbow warrior” sur France 2 demain à 21h10

🎤 Pierre Perret, pour son nouvel album “Une vie d’humour et de tendresse”

