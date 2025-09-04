Les Cinquante du 4 septembre : quelle 3ème équipe sera en danger ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 14)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 14 du jeudi 4 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 13 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs en pleine épreuve dans l’entre de la panthère.











Le jeu commence. Les animaux ont les boites avec des avantages ou des désavantages. Ils se déplacent sur de la musique et il faut avoir l’oeil pour suivre les meilleures boites et récupérer les bonnes !

A la fin du jeu : Jonathan fait gagner 3.000 euros à son équipe, Laura remporte une boite mystère, Esmeralda remporte 3.000 euros, Solène gagne 2.000 euros, Haneia remporte 1.000 euros, Cindy remporte 1.000 euros, Robin 2.000 euros, Martika a 0 euro, tandis que Marine provoque la Banqueroute de son équipe !

Ils rentrent ensuite au château et les autres joueurs découvrent la mise à jour des cagnottes. Les Violets sautent de joie, c’est l’euphorie alors que leur cagnotte était à zéro. Pour les Jaunes, c’est la déception. Marine tente de s’expliquer.



Après leur dispute dans l’entre, Robin présente ses excuses à Laura. Et les joueurs continuent de pauffiner les alliances à l’approche de la nouvelle cérémonie d’élimination.

Le jeu annonce le jeu n°6. Les joueurs se préparent et se rendent dans l’arène.

SPOILER qui va perdre le 6ème jeu ?

Dans l’épisode de vendredi soir, place au 6ème jeu. On peut déjà vous dire que c’est l’équipe Noire qui va la perdre et se retrouver en danger face aux Violets et aux Oranges.

Les Cinquante, le replay du 4 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 14 ce jeudi 4 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 5 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 15.