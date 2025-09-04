C à vous du 4 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 4 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Vote de confiance, dissolution, destitution du Président : Les Républicains divisés, les Français lassés. On en parle avec Jean François Copé, maire LR de Meaux, ce soir dans C à vous

🔵 Gérard Depardieu renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour viols : Charlotte Arnould, plaignante l’accusant de viols et son avocate, Me Carine Durrieu Diebolt, sont les invitées de C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Victor Blanchet, chef du restaurant HALO, à Paris 2e

🔵 Dans la Suite de C à vous :

📖 Emmanuel Carrère pour son livre “Kolkhoze” (POL)

🎭 François Berléand, Max Boublil et Laurent Ruquier pour la pièce “L’expérience Théâtrale”, au Théâtre de la Michodière à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 4 septembre 2025 à 19h sur France 5.