Les Enfants de la Télé du 28 septembre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?

Les Enfants de la Télé du 28 septembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 28 septembre : les invités

Ce dimanche soir, Faustine Bollaert accueillera une bande d’invités venus partager souvenirs, fous rires et séquences cultes :

– Damien Thévenot, visage familier de Télématin,

– Claudia Tagbo, humoriste pleine d’énergie,

– Lola Dubini, chanteuse, humoriste et actrice pétillante,

– Florent Peyre, comédien et imitateur déjanté,

– Emmanuel Moire, chanteur et comédien à la voix reconnaissable entre mille

Entre images d’archives savoureuses, anecdotes inattendues et moments complices, l’émission promet une soirée chaleureuse et pleine de bonne humeur.



Le concept

Chaque dimanche, Faustine Bollaert rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 28 septembre 2025 à 18h10 sur France 2.