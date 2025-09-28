Les mystères de l’amour du 28 septembre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 6 saison 37 en avance)



Les mystères de l’amour du 28 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 6 de la saison 37 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 6 de la saison 37 intitulé « Douce nuit ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 28 septembre 2025 – résumé de l’épisode 5 saison 37 « Douce nuit »

Nicolas et Jimmy essaient de soutenir Étienne dans sa relation avec Mégane, alors que celui-ci a passé la nuit chez Ingrid. À Love Island, Hélène et ses amies multiplient les rencontres ; Aurélie, en particulier, fait la connaissance de Kevin, le responsable du club de sports nautiques. De son côté, Victor reçoit la visite matinale de Rose. Quant à Jeanne, elle sollicite l’aide d’un vieil ami afin de percer le mystère autour de Pierre.

Les mystères de l’amour du 28 septembre – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.