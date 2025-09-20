

Publicité





20h30 le dimanche du 28 septembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 28 septembre 2025 : les invités

✨ Le club – Après la disparition de Claudia Cardinale et de Robert Redford, que reste-t-il de nos grandes icônes ? Sur le plateau de 20h30 le dimanche, Isabelle Giordano et Éric Fottorino reviennent sur ce phénomène et sur une époque révolue.

📺 Face à l’écran – Florent Pagny fait son grand retour avec un nouvel album, « Grandeur nature », et une tournée annoncée pour 2026. Il revient sur ses inspirations, ses succès, ses amitiés, l’épreuve de la maladie et son lien unique avec le public, à travers les images marquantes de sa carrière.



Publicité





🎤 Le live – Entouré de ses musiciens, Florent Pagny interprète en direct T’aimer encore, une chanson signée Vianney.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV