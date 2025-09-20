Les Traîtres : qui sont les éliminés de l’épisode 4 ? (résumé et replay du 20 septembre 2025)



Publicité





La saison 5 des Traîtres continue de surprendre les téléspectateurs et les candidats. Après trois épisodes riches en tensions, le quatrième volet diffusé ce soir sur M6 a confirmé le réveil du camp des Loyaux… avant un nouveau coup de théâtre orchestré par Éric Antoine.











Publicité





Yanns éliminé en ouverture

L’épisode a démarré avec un jeu décisif opposant Yanns à trois autres Loyaux. Malchance pour l’ancien candidat de téléréalité : il a perdu sa place dans l’aventure. Une sortie brutale qui a immédiatement fragilisé les rangs des Loyaux, déjà en infériorité numérique.

La chute de Camille Cerf

La véritable surprise est intervenue lors de la table ronde. Après plusieurs débats animés et un partage de soupçons, les candidats ont fini par se mettre d’accord pour éliminer Camille Cerf. Pari gagnant pour eux : l’ancienne Miss France était bel et bien Traîtresse. Une victoire de taille pour le camp des Loyaux, qui réussit pour la deuxième fois consécutive à viser juste.

Un recrutement inattendu

Avec l’élimination de Camille, il ne restait plus que deux Traîtres en jeu : Anne-Elisabeth Blateau et Danielle. Mais Éric Antoine n’avait pas dit son dernier mot. Comme le veut la tradition du jeu, il a offert aux Traîtres la possibilité de recruter un nouvel allié.



Publicité





Et contre toute attente, alors qu’elle est déjà dans le viseur des Loyaux, le duo a choisi de tendre la main à… Frédérique Bel. Revenue dans l’aventure en début de saison, l’actrice retrouve ainsi son rôle de Traîtresse, elle qui avait déjà marqué la saison 3 dans ce camp.

Une suite explosive en perspective

L’épisode s’est achevé alors que Danielle, jusque là insoupçonnable, a démontré qu’elle savait très bien mentir. Si les Loyaux semblent avoir retrouvé la bonne dynamique, le recrutement de Frédérique va-t-il offrir un second souffle aux Traîtres ? La guerre psychologique ne fait que commencer.