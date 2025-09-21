Capital du 21 septembre 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6



Publicité





Capital du 21 septembre 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Boulangeries : révélation sur les nouvelles batailles du pain ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Publicité





Capital du 21 septembre 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Petit prix, offre maxi : qui gagnera la nouvelle guerre du pain ?

Les grandes chaînes de boulangeries bouleversent le marché avec leurs prix bas et leurs menus complets à moins de 10 euros. Marie-Blachère, Ange ou Louise veulent séduire la clientèle des fast-foods en proposant de vrais plats et des espaces pour déjeuner. Même Paul et Brioche Dorée innovent : boissons inédites, donuts colorés, brioches originales… Mais les 33 000 artisans ne s’avouent pas vaincus. Certains, comme Christophe Passédat à Montauban avec sa boulangerie « Chez Lucien », rivalisent en grand format, tandis que d’autres misent sur le snacking, à l’image de l’Atelier Papilles. Autre bataille : celle des pains spéciaux, dont les ventes bondissent de 20 % par an. Plus chers, ils affichent des marges record, parfois grâce à des mixes industriels. Authentiques ou artificiels, valent-ils vraiment leur prix ?

Harry’s/Jacquet : enquête sur les secrets des rois du pain de mie

Pratique et économique, le pain de mie séduit 80 % des Français et représente un marché de 600 millions d’euros. Deux géants dominent : Harry’s (leader) et Jacquet (challenger). Comment obtiennent-ils ce moelleux, cette mie sans croûte, ou une conservation de trois mois ? Quelles recettes, quels additifs, quelles innovations pour séduire toujours plus ? Des champs aux usines, en passant par les laboratoires, enquête sur les coulisses des champions du pain de mie.



Publicité



