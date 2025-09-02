Les Traitres : qui sont les Traitres ? Qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 2 septembre)



Ce soir, M6 lançait la cinquième saison de son jeu de stratégie et de manipulation « Les Traîtres », présenté par Éric Antoine. Pour cette nouvelle édition, 16 personnalités issues d’univers très différents ont accepté de se prêter au jeu du mensonge et de la confiance.











Un casting haut en couleurs

Dès les premières minutes, les téléspectateurs ont découvert les nouveaux visages de l’aventure : Anaïs Lunet, Anne-Elisabeth Blateau, Camille Cerf, Christine Bravo, Doigby, Fabien Olicard, Fabienne Carat, Héléna Noguerra, Lou, Marcus, Marlène Schiappa, Olivier Bal, Raymond Domenech, Tania Dutel, Théo Fernandez et Yanns. Un mélange d’humoristes, d’artistes, de sportifs et d’anciens candidats de téléréalité qui promet des confrontations explosives.

Le grand retour de Frédérique Bel

Mais Éric Antoine avait réservé un coup de théâtre : le retour de Frédérique Bel, Traîtresse marquante de la saison 3. Une surprise de taille, qui a déstabilisé les candidats dès le départ. C’est Yanns qui a décidé de la laisser les rejoindre et intégrer l’aventure… en sacrifiant Christine Bravo, première éliminée de la saison avant même la désignation des Traîtres.

Les Traîtres révélés

Le jeu a ensuite vraiment commencé avec la désignation des Traîtres par Éric Antoine. Cette saison, ce sont Anne-Elisabeth Blateau et Camille Cerf qui ont hérité du rôle tant redouté. Lors de leur tout premier conseil secret, elles ont décidé d’éliminer la chanteuse et comédienne Lou, privant déjà le camp des Loyaux d’un visage attachant.



Mais les deux Traîtresses n’en sont pas restées là. Elles ont eu la possibilité de recruter un troisième complice. Après réflexion, elles ont choisi de s’allier à Fabien Olicard, mentaliste et stratège redoutable. Une décision qui pourrait bien leur assurer une longueur d’avance dans la manipulation à venir.

Une saison qui démarre fort

Entre le retour inattendu d’une ancienne candidate, une élimination choc et la constitution d’un trio de Traîtres particulièrement dangereux, ce premier épisode a posé les bases d’une saison qui s’annonce pleine de tensions, de trahisons et de stratégies.

Rendez-vous le samedi 6 septembre à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 2. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.