Secrets d’histoire du 3 septembre : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3

Secrets d'histoire du 3 septembre 2025 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d'histoire ».





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Secrets d’histoire du 3 septembre 2025, « La folle épopée de Charlotte d’Angleterre »

Dans cet épisode inédit, Stéphane Bern lève le voile sur la véritable personnalité de Louis XIII. Roi souvent éclipsé par la gloire guerrière de son père Henri IV et relégué dans l’ombre éclatante de son fils Louis XIV, il apparaît à la fois courageux et déterminé, mais aussi rongé par la jalousie, l’angoisse, la maladie et de longues crises de mélancolie incurable.

C’est pourtant lui qui, avec une froideur implacable, écarte sa propre mère, Marie de Médicis, pour assumer sans partage son rôle de souverain. Toute sa vie, il devra défendre sa légitimité et préserver sa couronne, en déjouant sans cesse les complots fomentés jusque dans son cercle le plus intime, notamment par son frère Gaston.



Sur le plan sentimental, son existence est tout aussi tourmentée : mariage désastreux avec Anne d’Autriche, passions platoniques pour certaines femmes, relations intenses avec des hommes laissant entrevoir une homosexualité dissimulée… autant de désirs contrariés qui nourrissent une tristesse profonde et constante.

L’un des épisodes les plus tragiques de son règne reste l’exécution du séduisant marquis de Cinq-Mars, son favori, que le roi laisse périr sans intervenir.

Un homme, pourtant, va bouleverser son destin : le cardinal de Richelieu. Avec lui, Louis XIII parvient à tenir son royaume face aux révoltes nobiliaires et paysannes, aux tensions avec les provinces protestantes, aux soubresauts de la guerre de Trente Ans et aux incessantes rivalités avec l’Espagne.