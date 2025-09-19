Mask Singer : quelles célébrités sont derrière les costumes ? Tous les indices !



Vendredi dernier, « Mask Singer » a ouvert sa saison sur une « Spéciale chanson française ». Après les deux démasquages (Plancton — Vincent Moscato — et Lynx — Natacha Amal), huit costumes restent en course pour le second prime qui sera diffusé ce soir sur TF1.





Voici, personnage par personnage, le point sur les indices donnés sur le prime 1.







1. Le Lapin

Chanson interprétée : « Je ne suis pas un héros » (Daniel Balavoine).

Indices vidéo : le Lapin a fait un exposé en classe cinéma, avec des objets / images renvoyant à une trajectoire artistique et à une voix assez posée (cf. les extraits publiés par TF1).

2. Le Doudou (Doudou étoile)

Chanson : « Tata Yoyo » (Annie Cordy).

Indices : la vignette-magnéto présente le Doudou comme un personnage « doux », avec une mise en scène enfantine ; la bande insinue qu’il/elle n’est pas issu(e) du monde du sport (indices parlés et objets sur le plateau).



3. Le Gladiateur

Chanson : « La Corrida » (Francis Cabrel) — prestation très physique.

Indices clefs (magnéto + presse) : porte-bonheur le chiffre 13, se dit prêt à se « mouiller » pour ses causes, met en avant le travail en équipe et une carrure imposante (grand, musclé). Il a explicitement précisé qu’il n’est pas nageur professionnel — ce qui a orienté les pronostics vers d’autres sportifs. La présence d’un drapeau français dans les indices a aussi été remarquée par les internautes. Ces éléments ont créé de nombreuses rumeurs (noms sportifs cités par la toile).

4. L’Agneau

Chanson : « Ma révolution » (Jenifer).

Indices : TF1 a publié une séquence « les indices de la classe cinéma pour l’Agneau ». On a des éléments évoquant une histoire personnelle tournée vers la scène / la comédie musicale. La construction du magnéto insiste sur une sensibilité artistique et une relation à la chanson francophone.

5. Le Scarabée

Chanson : « La Symphonie des Éclairs » (Zaho de Sagazan).

Indices : ça regorge de références littéraires et musicales, des clins d’œil à une carrière artistique peut-être récente ou hybride (chanson / comédie). TF1 a mis en ligne cette séquence d’indices qui laisse penser à une personne jeune, bien placée sur la scène pop/variété francophone.

6. La Taupe

Chanson : « Recommence-moi » (Santa).

Indices : fiche de renseignements et extrait vocal mis en avant par TF1 — la voix a séduit l’équipe, et la fiche contient des élémants laissant supposer un parcours artistique discret mais solide.

7. Le Castor

Chanson : « Si, maman si » (France Gall).

Indices : TF1 propose la fiche du Castor (objets dans son casier, photos) — indices autour d’un passé médiatique ou d’une carrière longue, avec touches personnelles (dates, lieux) affichées sur la fiche. Le castor a été envoyé en ballottage lors du prime, ce qui a permis d’observer plus attentivement sa gestuelle et ses indices visuels.

8. Le DJ

Chanson : « Fous ta cagoule » (Fatal Bazooka).

Indices (fiches / magnétos / presse) : la production a volontairement mis en avant des repères numériques et « digitaux » — trophée YouTube, mots-clés autour du sport, du digital et du buzz. TF1 a déjà confirmé que le DJ est le youtubeur Tibo InShape. Il s’agit d’une supercherie pour piéger public et enquêteurs mais Kev Adams a déjà cité son nom la semaine dernière !