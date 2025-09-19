Plus belle la vie spoiler : Idriss sauve Louisa, Léa se souvient (22 septembre 2025)



L’intrigue sur le lycée Saint-Côme s’achève dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que Constance a mis le feu avec Louisa à l’intérieur, dans l’épisode du lundi 22 septembre 2025, Idriss va finalement sauver sa petite soeur !











Alors que le RAID tarde à intervenir, Idriss profite d’un moment d’inattention de Jean-Paul pour rentrer dans Saint-Côme. A l’intérieur, il se retrouve face à Constance, en pleine crise de démence… Elle finit par disparaitre, Idriss perd connaissance. Mais à l’extérieur, Jules propose son aide à Jean-Paul. Il connait bien le lycée et pense à une salle où Constance emmenait les élèves…

Jean-Paul appelle Idriss, qui reprend connaissance, et ils le guident. Il retrouve Louisa, attachée et au plus mal. Idriss réussit à la délivrer et il l’emmène à l’extérieur, où les secours la prennent en charge.



Louisa est sauvée tandis que Constance est morte dans les flammes. Plus tard, Idriss retrouve Léa, qui lui dit que la mort de Constance a ravivé ses souvenirs… Inès l’avait protégée lorsque Perrot avait tenté de la tuer, puis l’avait poussée à s’enfuir et à retourner chez ses parents. Elle était partie dès le lendemain, avec la promesse qu’Inès la rejoindrait à Paris. Elle l’attendit longtemps, jusqu’à ce qu’elle apprenne sa fugue. Persuadée qu’Inès ne l’aimait plus, elle tomba malade — une pneumonie — et, par la suite, perdit tout souvenir.