N’oubliez pas les paroles du 15 septembre : Marine continue sans briller

N’oubliez pas les paroles du 15 septembre 2025, 5 victoires pour Marine – Marine a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir dans le jeu de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Mais elle n’a pas brillé avec pas le moindre gain ce soir !











En effet, ce lundi, Morgane n’a pas gagné le moindre euro. Sa cagnotte reste donc inchangée à 6.000 euros de gains en 5 victoires. La maestro sera de retour mardi soir pour tenter de conserver son micro d’argent et faire grimper ses gains.

N’oubliez pas les paroles du 15 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.