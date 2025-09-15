Un Si Grand Soleil du 16 septembre : Achille accuse Pablo (résumé épisode 1750 en avance)



Un si grand soleil du 16 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1750 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 16 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eliott est au volant, il reçoit une photo de Thomas avec son doudou… Pendant ce temps là, Elisabeth vient parler à Catherine au parloir. Elle lui dit qu’elle a eu ce qu’elle voulait, elle va vendre aux chinois. Catherine lui demande de partir, Elisabeth lui dit qu’elle espère qu’elle va croupir là le plus longtemps possible. Catherine dit qu’elle a fait le bon choix, Elisabeth rappelle qu’elle ne l’avait pas : c’est un crève coeur de vendre L Cosmétiques ! Elle lui parle de sa petite vengeance, mais les yeux dans les yeux, Catherine assure qu’elle n’a rien fait : ce n’est pas elle derrière son accident ! Elle lui jure sur ses enfants.

Manu offre un nouveau bracelet à Eve. Elle est ravie et le remercie. Il l’interroge sur l’ambiance au lycée, Eve dit que c’est de pire en pire. Elle lui parle de Chazal qui a fouillé les sacs des élèves…



Sohan emmène Charlotte au lycée, elle rechigne à aller en anglais avec Chazal. Il lui dit de refuser s’il demande de regarder dans son sac. Il la soutient mais il lui recommande d’être patiente.

Achille est avec un pote dans le tram, il critique Pablo et se montre encore jaloux. Son pote lui dit que Pablo est déjà avec Noura, il ne comprend pas. Mais Achille focalise.

Elisabeth retrouve Muriel, qui a tout préparé pour la vente. Muriel trouve ça dommage. Boris les rejoint et ne comprend pas. Elle lui dit qu’elle cède à ses méthodes de voyous, Boris assure encore qu’il n’a rien fait. Elisabeth lui demande de remettre en marche le système informatique.

Muriel rattrape Boris, elle le confronte. Il dit que ce n’est pas eux et il n’a pas le temps de pleurer sur le sort d’Elisabeth. Muriel lui reproche de ne plus se soucier des employés. Boris dit qu’il va monter une nouvelle boite avec l’argent pour réembaucher tout le monde. Muriel lui répond qu’il est naïf.

La proviseure recadre Chazal, ce qu’il a fait est illégal. Elle menace d’en parler à l’inspection académique.

Pascal retrouve Catherine au parloir, il lui parle de la vente du groupe le lendemain. Elle le remercie et se dit rassurer de le savoir avec ses enfants. Pascal lui dit que Boris a tenu tête à Elisabeth, elle peut être fière.

En salle des profs, Sabine, Eve et Sohan parlent des élèves devenus insupportables depuis que Chazal a dérapé. Eve défend Chazal, au moins il a agi. Sabine et Sohan ne sont pas d’accord. Pendant ce temps là, Charlotte est avec Pablo et Noura. Achille les rejoint et demande comment Pablo a financé l’alcool de la soirée. Pablo dit qu’il avait un peu d’argent de côté… Achille se moque de lui, il sous-entend que c’est lui qui vole au lycée !

Chazal vient parler à Sohan. Il lui parle de Charlotte, ce n’était pas personnel. Sohan la défend, elle avait raison. Ça tourne au clash.

Dans le tram, Charlotte reproche son comportement à Achille, qui se montre encore jaloux. Il pense que c’est une évidence que Pablo vole au lycée, Charlotte l’envoie balader.

Eliott appelle Muriel pour la remercier pour la photo. Elle le remercie encore. Eliot l’interroge sur le boulot, Muriel lui parle de la vente et dit qu’elle gère les galères les uns après les autres… Elle a un souci de garde le lendemain, Eliott propose de garder Toma. Muriel hésite, elle va réfléchir.

Laurine se réjouit de la vente, elle a sorti le champagne. Boris peine à se réjouir, il n’est pas fan de la méthode. De son côté, Eliott appelle quelqu’un pour dire que tout a marché comme prévu : la vente aura lieu demain ! Il retrouve Charles et l’invite à dîner. Il dit vouloir fêter qu’il y a de l’eau dans le gaz entre Muriel et Boris. Charles pensait qu’il avait lâché l’affaire, Eliott assure que ça ne sera jamais le cas : il fera tout pour qu’elle revienne !

