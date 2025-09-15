Demain Nous Appartient spoiler : Sara perd espoir (vidéo épisode du 18 septembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Déjà une semaine que Roxane a été poignardée lors du séisme survenu à Sète dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Si les circonstances restent floues, dans quelques jours, Sara est à cran et perd espoir que sa femme se réveille…











Publicité





Roxane reste plongée dans le coma, et les médecins sont incapables de dire comment son état pourrait évoluer. Pour Sara, chaque journée est plus éprouvante que la précédente. La jeune policière doit faire face seule, tandis qu’Enora réclame sans cesse sa deuxième maman. Submergée par l’inquiétude et le sentiment d’impuissance, Sara finit par craquer… Heureusement, Bart est là et propose de la relayer avec Enora.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Soizic face au verdict, le secret de Violette, les résumés jusqu’au 3 octobre 2025

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2034 du 18 septembre 2025 : Sara craque

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.