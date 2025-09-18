N’oubliez pas les paroles du 18 septembre : Marine passe 2 gros caps

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 18 septembre 2025, 11 victoires pour Marine – Marine a passé deux gros caps ce jeudi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle a franchi les 10 victoires et les 30.000 euros !


N'oubliez pas les paroles du 18 septembre : Marine passe 2 gros caps
Capture FTV


Publicité

N’oubliez pas les paroles du jeudi 18 septembre 2025, 11 victoires pour Marine

Dans le détail ce jeudi, Morgane a remporté 1.000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Sa cagnotte grimpe ainsi à 32.000 euros de gains en 11 victoires. Et pour sa 10ème victoire, elle a remporté un séjour au Futuroscope.

N’oubliez pas les paroles du 18 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
Audiences 17 septembre 2025 : « Tracker » leader devant la Ligue des Champions
Audiences 17 septembre 2025 : « Tracker » leader devant la Ligue des Champions
Envoyé Spécial du 18 septembre : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)
Envoyé Spécial du 18 septembre : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)
Les 12 coups de midi du 17 septembre : Zakia perd pied, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 17 septembre : Zakia perd pied, qui se cache sur l'étoile mystérieuse ?
JT de 20h : l’énorme erreur de Léa Salamé face à Marion Cotillard (VIDÉO)
JT de 20h : l'énorme erreur de Léa Salamé face à Marion Cotillard (VIDÉO)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut