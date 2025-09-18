N’oubliez pas les paroles du 18 septembre : Marine passe 2 gros caps



N’oubliez pas les paroles du 18 septembre 2025, 11 victoires pour Marine – Marine a passé deux gros caps ce jeudi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle a franchi les 10 victoires et les 30.000 euros !











Dans le détail ce jeudi, Morgane a remporté 1.000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Sa cagnotte grimpe ainsi à 32.000 euros de gains en 11 victoires. Et pour sa 10ème victoire, elle a remporté un séjour au Futuroscope.

N’oubliez pas les paroles du 18 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.