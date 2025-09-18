Un Si Grand Soleil du 19 septembre : Catherine face à Pascal (résumé épisode 1753 en avance)



Un si grand soleil du 19 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1753 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 19 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ludo informe Elodie que pour la citerne, ils vont devoir dépenser 1000 euros et ils n’auront de l’eau que pour une semaine. Ils n’ont pas d’autre solution. Elodie est abattue, Ludo essaie de la remotiver. Elodie est stressée, si la situation ne s’arrange pas ils devront recharger la citerne. Elodie reçoit un message de Pauline devant Elise, elle cache son téléphone… Elise semble se poser des questions.

Léo et Pauline apprennent que la banque refuse de leur prêter de l’argent pour faire face à la pénurie d’eau. Léo est abattu, ils risquent de perdre leur récolte. Il reproche à Pauline que ce soit son projet, il regrette qu’ils y aient laissé toutes leurs économies.



Yann demande encore à Pascal d’avouer mais il garde toujours le silence. Catherine arrive pour la confrontation. Elle exige que Pascal la regarde dans les yeux. Elle lui demande la vérité et lui reproche de bien s’être foutu d’elle. Pascal assure qu’il ne lui a jamais voulu de mal. Il dit qu’il était sincère quand il l’a rencontrée et il est tombé amoureux d’elle. Elle lui demande pourquoi il a fait ça, elle s’énerve. Pascal pleure mais ne répond pas.

Alain demande à Elisabeth de se reposer mais elle se dit soulagée que tout rentre dans l’ordre. Il est septique qu’elle réussisse à travailler avec Catherine. Elisabeth pense qu’elles n’ont pas le choix. Alain l’interroge sur Boris, Elisabeth dit qu’elle n’y a pas encore réfléchi.

Pascal avoue avoir posé les micros chez Catherine, il avoue pour la tentative de meurtre sur Elisabeth. Il n’a jamais voulu la tuer, il voulait lui faire peur. Yann ne comprend pas ce qu’il avait à y gagner, Pascal dit qu’il avait un accord avec l’acheteur chinois, il aurait gagné une grosse commission. Catherine est sous le choc, elle lui dit qu’il n’était qu’un accident de parcours. Elle lui dit qu’il est un petit homme sans honneur, sans classe, et maintenant sans avenir.

Elise a écrit à Elodie, elle a lu son message mais ne répond pas. Manu la rejoint et comprend qu’il y a un problème. Elise avoue qu’elle doute d’Elodie, elle est distante. Elle pense qu’elle lui cache quelque chose et doute sur sa relation avec la voisine… Elle pense qu’elles sont plus que des amies, Manu est surpris. Elise pense qu’Elodie la trompe.

Elodie est au téléphone avec Pauline, elle lui parle des soucis d’eaux mais Elodie n’est pas concentrée, elle pense à embrasser Pauline… Elles prévoient de se retrouver plus tard.

Boris fait son mea-culpa auprès d’Elisabeth, il regrette ses accusations injustes contre elle et il est prêt à assumer en démissionnant. Elisabeth lui rappelle qu’elle aussi a accusé sa mère injustement. Elle lui propose de tourner la page pour se remettre au travail ensemble.

Catherine est avec Claudine, elle est hors d’elle après la trahison de Pascal. Claudine lui demande ce qu’elle aurait choisi à sa place entre l’argent et l’amour, Catherine lui assure qu’elle sait ce qu’est l’amour. Claudine l’informe qu’il en a au moins pour 10 ans de prison. Elle l’interroge ensuite sur Elisabeth, elle lui demande si elle se revoit travailler avec elle. Elle lui répond qu’elle ne sait pas, elle n’y a pas réfléchi.

Yann parle à Becker du deal de Marceau avec la société chinoise. Mais Yang est rentré en Chine, ils ne peuvent pas l’interroger. Et ils sont surpris que Marceau n’ait pas balancé l’homme de main. Yann pense qu’il le protège car il doit avoir quelque chose contre lui… Au même moment, Eliott repense à tout ça. C’est lui qui a demandé à Marceau de déclencher la guerre entre les Laumière et les Bastide. Il le tenait sur le meurtre de son oncle qu’il a tué pour de l’argent.

Elise interroge Ludo sur sa journée avec Elodie. Il assure que ça a été, elle lui demande où elle est. Ludo prétexte une livraison… A la coloc, Elise attend Elodie, soucieuse. Elle lui demande où elle était, elle dit être passée voir son père. Elise la confronte : elle était chez Pauline. Elle lui demande de ne pas lui mentir. Elodie avoue. Elise lui demande si ça fait longtemps, Elodie lui répond que ça fait 2 semaines. Elise s’en va en l’insultant. Elodie pleure.

A l’extérieur, Ludo, Louis et Rémy voient Elise s’en aller. Elle pleure au volant.

