« Surface » du 8 septembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2

« Surface » au programme TV du lundi 8 septembre 2025 – En ce lundi soir de rentrée, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Surface » avec Laura Smet et Tomer Sisley dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 1er septembre 2025

Épisode 3 : Lors d’une plongée d’Hugo, un événement spectaculaire survient dans la cité engloutie — une catastrophe qui pourrait bien coûter une vie… Noémie, profondément ébranlée, se retrouve confrontée à une enquête qui ravive un traumatisme d’enfance. Chez Jean Casteran, le père de Cyril, elle et Romain découvrent alors le carnet intime du petit garçon disparu. Des écrits qui pointent directement vers son père et semblent constituer une nouvelle preuve accablante. Mais au moment crucial, Jean Casteran reste introuvable…

Épisode 4 : Tandis que Jean Casteran livre avec émotion ses aveux sur ses activités illégales, un incendie ravage soudainement la ferme des Dorin, les parents du petit Alex. Très vite, Jacques Dorin devient le suspect numéro un, et l’équipe scrute chacun de ses gestes, le poussant dans ses retranchements les plus profonds. Au lac, tous les fûts sont enfin remontés à la surface, permettant au village d’enterrer ses morts. Mais une énigme demeure : qu’est-il advenu de la petite Elsa, dont le corps reste introuvable ?



« Surface » – rappel du synopsis

Après une intervention qui a gravement mutilé son visage, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain est mutée dans un commissariat d’une petite ville d’Occitanie pour une convalescence forcée. Mais ce qui devait être un temps de repos prend vite une tournure inquiétante : elle se retrouve confrontée à une affaire de disparition vieille de vingt ans. Un fût contenant le squelette d’un enfant refait surface dans un lac artificiel, au fond duquel sommeille l’ancien village englouti…

Le casting

Avec Laura Smet (Noémie Chastain), Tomer Sisley (Hugo Massey), Théo Costa-Marini (Romain Valant), Florence Muller (Catherine Valant), Otis Ngoi (Didier Bousquet), Quentin Laclotte Parmentier (Mikaël Soulignac, dit Milk), Pauline Serieys (Nadège Chabot), Luc-Antoine Diquéro (Jacques Dorin), Eloïse Rey (Justine Casteran), Serpentine Teyssier (Annie Dorin), Kamel Isker (Sonar Massey), Juliette Plumecocq-Mech (Hélène Saulnier), Samuel Churin (Jean Casteran), Olivia Brunaux (Sabine Soulignac), Inès Melab (Sofia Valant)