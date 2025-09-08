« Le monde ne suffit pas » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (8 septembre)



« Le monde ne suffit pas », c’est le James Bond rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film sort en 1997 avec Pierce Brosnan dans la peau du célèbre agent 007.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







« Le monde ne suffit pas » : l’histoire

Sir Robert King, puissant magnat du pétrole, est assassiné au cœur même du MI6. Le meurtre a été commandité par Renard, un mercenaire redoutable, incapable de ressentir la douleur. Redoutant qu’Elektra, la fille de King, ne devienne sa prochaine cible, M confie à James Bond la mission de la protéger. Équipé des dernières innovations de Q, l’agent 007 prend la direction du Caucase pour traquer Renard.

Interprètes

Et avec dans les rôles principaux : Pierce Brosnan (James Bond), Sophie Marceau (Elektra King), Robert Carlyle (Renard), Denise Richards (Christmas Jones), Robbie Coltrane (Valentin Dmitrov)



« Le monde ne suffit pas » : bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce proposée par France 2.