« Intuition, qui sera le plus proche ? » : nouveau numéro ce soir sur France 2 (20 septembre 2025)

« Intuition, qui sera le plus proche ? » du 20 septembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un second numéro de son nouveau jeu, « Intuition, qui sera le plus proche ? ». Un jeu familial événement de création française qui fait appel à votre intuition et votre sens de la déduction.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Intuition, qui sera le plus proche ?, présentation du jeu

Intuition, c’est le nouveau rendez-vous où votre flair et votre sens de la déduction feront toute la différence ! À chaque question, vous aurez forcément une idée de la réponse… Mais serez-vous très proche du bon chiffre, ou complètement à côté ?

Car ici, pas besoin d’avoir la réponse exacte : l’important, c’est de s’approcher au maximum de la vérité pour éviter l’élimination.

Toutes les questions ont des réponses chiffrées. Pour vous aider, Cyril Féraud dévoile une fourchette dans laquelle se cache la bonne réponse. Mais attention : au fil du jeu, les intervalles s’élargissent, les possibilités se multiplient… et la pression monte !



Chaque émission rassemble 150 candidats prêts à tester leur intuition. À la fin, un seul d’entre eux décroche la victoire et repart avec 50 000 €.

Cyril est accompagné de la joyeuse bande des « Intuitifs » : Willy Rovelli, Cendrine Dominguez, Isabelle Vitari, Yoann Riou et Gwendal Marimoutou.

Alors… ferez-vous confiance à votre instinct ?

Préparez vous pour le premier numéro de « Intuition, qui sera le plus proche ? » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV