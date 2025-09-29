Tout le monde veut prendre sa place : 15 victoires pour Vincent (29 septembre)



Vincent a signé une 15ème victoire ce lundi midi dans le jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Il totalise désormais 16.000 euros de gains !











Vincent confirme qu’il est redoutable et qu’il va être difficile à battre. Il n’a pas signé la moindre défaite en 15 participations et sera de retour mardi midi dans « Tout me monde veut prendre sa place ».

Tout le monde veut prendre sa place du 29 septembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 29 septembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv