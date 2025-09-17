Un Si Grand Soleil du 18 septembre : Boris et Muriel réconciliés, Léo accuse Ludo et Elodie ! (résumé épisode 1752 en avance)



Un si grand soleil du 18 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1752 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 18 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Chez elle, Catherine accuse le coup. Elle se remémore sa discussion avec Elisabeth au parloir, qui l’a crue et l’a aidée à découvrir qui pouvait avoir voulu lui faire porter le chapeau. Catherine a compris que quelqu’un a voulu leur guerre. Elisabeth l’a aidée à comprendre qu’il s’agissait de Pascal Marceau. Alain fait remarquer à Elisabeth qu’elle a eu le nez creu. Elisabeth avoue que c’est Bernier, l’ancien procureur, qui a fini de la convaincre. Engagé par Claudine, il a découvert que Marceau n’a jamais eu de problèmes cardiaques. Elisabeth a ensuite prévenu Cécile.

Laurine et Boris retrouvent leur mère, ils sont aux petits soins. Elle les remercie, ils espèrent tous que Pascal va prendre une lourde peine de prison. Catherine pense qu’ils ne sont pas prêts de le revoir. Boris reçoit un sms de Muriel…



Ludo, Elodie et Elise s’inquiètent de la pénurie d’eau. Ils savent que la pluie n’est pas prévue avant des semaines. Les voisins rejoignent Ludo et Elodie pour faire le tour des exploitations alentours pour savoir s’ils vivent la même chose.

Yann interroge Marceau, qui a décidé de garder le silence ! Yann lui parle de toute la machination pour faire porter le chapeau à Catherine Laumière. Pascal assure qu’il n’en veut pas à Catherine, Yann s’emporte mais son avocat dit qu’il a le droit de garder le silence.

Les exploitations autour de la ferme ont de l’eau, à part les plus proches d’eux. Elodie appelle Pauline, qui lui confirme. Elles espèrent que la cause sera vite trouvée. Elles se disent que c’est bizarre de se voir devant Léo…

Yann explique à Becker et à la juge que Pascal refuse de parler. Ils savent qu’ils ont menti sur ses problèmes cardiaques pour obtenir la signature. Et ils ont la preuve qu’il a lancé la guerre entre Catherine et Elisabeth. Cécile veut des aveux, Yann pense que ses sentiments pour Catherine sont sincères, il peut craquer lors de la confrontation.

A la ferme, Léo accuse Ludo et Elodie de ne pas avoir respecté les restrictions et d’avoir trop puisé d’eau. Ludo assure que non, leur exploitation est éco-responsable et rien n’explique que la nappe soit à sec. Léo est hors de lui, Pauline tente de le raisonner mais il s’en va.

Muriel dit tout à Eliott sur ce qui s’est passé chez L Cosmétiques. Elle lui parle de Pascal Marceau, Eliott cherche à avoir des détails. Muriel est soulagée. Muriel reçoit un coup de fil de Boris, elle file le rejoindre… Eliott comprend qu’il a perdu la partie.

Pauline parle à Elodie, elle est désolée du coup de sang de Léo. Pauline pleure, Elodie la réconforte quand Elise arrive et les surprend… Elodie explique ensuite à Elise qu’ils pensent avoir épuisé la nappe. Ils ne savent pas quoi faire mais il va falloir trouver une solution très vite. Pendant ce temps là, Pauline reproche à Léo d’accuser les voisins mais il continue. Elle s’en va. A la ferme, Ludo et Elodie sont tendus, Ludo envoie balader Flore.

Muriel retrouve Boris. Muriel s’excuse de ne pas avoir cru sa mère, Boris reconnait que lui aussi a été injuste. Elle lui demande où ils en sont, Boris propose de faire comme si tout ça n’était jamais arrivé. Elle est d’accord et lui dit qu’il lui manque. Ils s’embrassent.

Eliott lit l’article de Midi Libre sur l’arrestation de Pascal, il jette son téléphone dans sa voiture !

