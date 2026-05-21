Un Si Grand Soleil du 22 mai : Jérémy désespéré, Inès arnaque ses locataires (résumé épisode 1928 en avance)

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Un si grand soleil du 22 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1928 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 22 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Claudine reçoit un message vocal de Sabine, elle aimerait parler d’Atlan avec elle. Claudine se rappelle de 1999, elle faisait sa valise quand Atlan est venu lui régler ses honoraires. Claudine n’a pas voulu de son argent, Atlan lui a dit qu’il n’avait pas le choix tout en reconnaissant la méthode brutale. Claudine lui a répondu qu’il avait bousillé sa vie et qu’elle ne voulait plus jamais le voir.

Janet soutient Clément, qui repense à Claudine et Sabine. Janet pense que Claudine a été dépassée par la situation, Clément regrette qu’elle ne lui ait rien dit. Mais Janet pense qu’elle était terrorisée, elle a agit sans réfléchir. Elle ne cherche pas à la défendre mais elle a du se sentir coupable et honteuse. Clément dit qu’elle a tout détruit par orgueil ou lâcheté. Janet dit qu’elle ne sait pas comment elle aurait réagi si sa fille avait été en danger.



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Les parents de Salomé lisent le contrat de relogement avant de le signer. Ils sont emballés par le nouvel appart et signent sans tout lire… Pendant ce temps là, Inès se vante auprès de Sérignan d’avoir terminé les locataires, qui seront tous partis d’ici un mois. Guillaume la félicite, il salue son efficacité redoutable et son sens des initiatives. Il dit avoir fait virer une prime sur son compte. Inès le remercie et lui demande où il en est avec Laumière Santé. Il dit qu’il signe cet après-midi, Inès se réjouit. Il dit qu’il saura se souvenir que c’est grâce à elle.

Chez Midi Libre, Paloma a reçu une lettre de Jérémy. Elle se met à pleurer en la lisant… Il lui assure qu’il est innocent mais il ne sait pas s’il aura encore le courage de se battre alors que tout l’accable. Il dit mériter tout ce qui lui arrive, il paie pour tout le mal qu’il a fait. Jérémy dit qu’il avait tout, il l’avait elle et il allait réaliser son rêve de devenir médecin, il a tout perdu. Il est conscient que tout est de sa faute et il la remercie pour tout l’amour qu’elle lui a donné. Il lui demande pardon et lui souhaite de l’oublier.

Aux Sauvages, Arnaud a cuisiné un plat pour Gary et Emma, qui adorent. Il dit avoir pensé à d’autres idées de plats. Il prévoit un guide d’Occitanie en guise de carte. Gary est ravi de l’avoir, Arnaud dit qu’il faut remercier sa fille. Gary précise que ce n’est pas du piston, il avait le meilleur profil. Mais Arnaud dit que sans elle il n’aurait jamais trouvé ce job. Gary dit que sa fille a un grand coeur. Au même moment, Inès propose une virée shopping à Laurine, qui accepte.

Jérémy est confronté au témoin, Fessard, qui confirme sa version. Jérémy assure que c’est faux, Aude demande au témoin pourquoi il a mis si longtemps à venir. Il dit qu’il n’était pas au courant, c’est sa femme qui lui a montré un article. Claudine essaie de le décrédibiliser et Aude le met en garde sur le fait de faire un faux témoignage. Manu dit que le sort de Jérémy dépend de lui… Jérémy le supplie de dire la vérité mais les yeux dans les yeux, Fessard confirme. Jérémy s’emporte : c’est avec sa vie qu’il joue !

Johanna s’occupe de faire signer la collaboration entre Guillaume et Catherine. Il propose de ne pas perdre le temps en débutant rapidement les travaux de rénovation. Elle lui donne son feu vert, il lui assure qu’elle ne le regrettra pas.

Les Perrault préparent leur déménagement, Salomé ne l’écoute pas. La mère de Salomé s’inquiète du coût, elle remarque que ça ne passionne pas sa fille…

Inès prend un thé avec Laurine avant d’aller faire du shopping. Elles prévoient de faire les boutiques de luxe. Plus tard, Inès a dépensé toute sa prime. Elle se réjouit d’avoir enfumé tous ses locataires ! Laurine n’imagine pas leurs têtes en voyant leurs nouveaux logements, Inès dit qu’il n’avait qu’à mieux lire le contrat et la clause de relogement dans un logement équivalent… Inès dit se battre pour réussir et faire un max d’argent.

Au cabinet, Margot est avec Johanna. Margot prend un appel d’Atlan, qui lui confirme son recrutement en tant que chargée de cours à la fac. Elle se réjouit, il l’invite à boire un verre lundi et elle accepte. Elle en parle ensuite à Johanna, qui la félicite. Johanna pense qu’il veut la mettre dans son lit… Margot assure que ce n’est pas l’idée, il se positionne en tant que mentor.

Becker et Claudine se retrouvent. Claudine lui annonce que le témoin a maintenu sa version, elle veut qu’ils agissent ensemble pour que cette fois Atlan ne s’en sorte pas ! Elle lui dit qu’il y a forcément une solution et ils vont la trouver ensemble.

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