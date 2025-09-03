N’oubliez pas les paroles du 3 septembre : Morgane atteint les 50 victoires !

N’oubliez pas les paroles du 3 septembre 2025, 50 victoires pour Morgane – Après les 200.000 euros hier, Morgane a atteint les 50 victoires ce mercredi soir dans le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles » La maestro continue son joli parcours aux côtés de Nagui.







N’oubliez pas les paroles du mercredi 3 septembre 2025, 50 victoires pour Morgane

Mais ce mercredi soir, Morgane n’a pas remporté le moindre gain. Elle reste à la 32ème place du classement des meilleurs maestros avec 201.000 euros de gains en 50 victoires.

Le classement des 32 plus grands maestros de « N’oubliez pas les paroles »

Voici le classement des meilleurs maestros, mis à jour après les victoires de Morgane ce soir.

1 Benoit (décembre 2024 – février 2025) : 746 000 € pour 111 victoires

2 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

3 Laurens (octobre – novembre 2023) : 457.000 € pour 58 victoires

4 Caroline (octobre 2021) 416.000 € pour 56 victoires

5 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

6 Manon (27 décembre 2022 – 26 janvier 2023) : 392 000 € pour 48 victoires

7 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

8 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires

9 Natacha (avril 2025) : 372 000 € pour 60 victoires

10 Charlotte (mars – avril 2023) : 366 000 € pour 59 victoires

11 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

12 Louis (février – mars 2023) : 358 000 € pour 65 victoires

13 Kristofer (avril 2022) : 309 000 € pour 39 victoires

14 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires

15 Caroline (septembre-décembre 2022) : 274.000 € pour 52 victoires

16 Maureen (avril-mai 2020) 274.000 € pour 33 victoires

17 Coline (juillet 2024 – septembre 2024) : 272 000 € pour 61 victoires

18 Manon (décembre 2021 – Janvier 2022) : 270 000 € pour 40 victoires

19 Etienne (juillet-août 2023) : 266 000 € pour 27 victoires

20 Natasha (juillet 2022 – août 2022) : 264 000 € pour 34 victoires

21 Karine (mars-avril 2024) : 252 000 € pour 44 victoires

22 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

23 Virginie (juin-juillet 2025) : 241 000 € pour 52 victoires

24 Geoffrey (mai-juin 2021) : 234 000 € pour 40 victoires

25 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

26 Morgiane (décembre 2023) : 221 000 € pour 32 victoires

27 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires

28 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

29 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

30 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires

31 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

32 Morgane (depuis août 2025) : 201 000 € pour 50 victoires



N’oubliez pas les paroles du 3 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.