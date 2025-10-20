Audiences 19 octobre 2025 : « Astérix et Obélix » en tête devant « Les enquêtes de Dan Sommerdahl »

Par /

Audiences 19 octobre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Astérix et Obélix : au service de sa Majesté », qui a intéressé 2,84 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.


C’est devant France 3 avec la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl », qui a été suivie par 2,14 millions de téléspectateurs pour 11,5% de pda.

© WILD SIDE FILMS


Audiences 19 octobre 2025 : les autres chaînes

Déception pour TF1, qui complète le podium avec le film inédit « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania », qui n’a réuni que 2 millions de téléspectateurs pour 11,8% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,62 million de téléspectateurs pour 9,2% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

