Audiences 19 octobre 2025 : « Astérix et Obélix » en tête devant « Les enquêtes de Dan Sommerdahl »



Publicité





Audiences 19 octobre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Astérix et Obélix : au service de sa Majesté », qui a intéressé 2,84 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.





C’est devant France 3 avec la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl », qui a été suivie par 2,14 millions de téléspectateurs pour 11,5% de pda.







Publicité





Audiences 19 octobre 2025 : les autres chaînes

Déception pour TF1, qui complète le podium avec le film inédit « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania », qui n’a réuni que 2 millions de téléspectateurs pour 11,8% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,62 million de téléspectateurs pour 9,2% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie