Audiences 21 octobre 2025 : « Harry Potter » leader, « La France a un incroyable talent » en hausse



Publicité





Audiences 21 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la rediffusion du film « Harry Potter à l’école des sorciers », qui a captivé 3,10 millions de téléspectateurs pour 19,1% de pda.





C’est devant France 3 avec une rediffusion de « Rendez-vous avec le crime », qui a captivé 2,79 millions de téléspectateurs pour 14,6% de pda.







Publicité





Audiences 21 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 2 de la saison 20 de « La France a un incroyable talent », qui a intéressé 2,50 million de téléspectateurs een moyenne pour 13,8% de pda. C’est en hausse sur une semaine.

France 2 suit avec le documentaire « Voir l’automne, une saison en France », qui a été suivi hier soir par 1,32 million de téléspectateurs pour 7% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie