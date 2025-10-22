Candice Renoir du 22 octobre : votre épisode inédit ce soir sur France 2



Candice Renoir du 22 octobre 2025 – C’est un épisode inédit de votre série « Candice Renoir » qui vous attend ce soir sur France 2. Au programme, l’épisode « Ailleurs l’herbe est plus verte ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Candice Renoir du 22 octobre, résumé de l’épisode « Ailleurs l’herbe est plus verte »

Quitter la Police nationale pour se lancer comme détective privée : un pari risqué, mais parfaitement à la hauteur de Candice.

Fini les lourdeurs administratives, les enquêtes étouffantes de l’IGPN et leur vision étriquée. Mais troquer la sécurité de l’Institution contre la précarité de l’indépendance, les fins de mois incertaines et le statut social d’invisible, c’est déjà compliqué à 30 ans… à 50, c’est carrément l’enfer.

Heureusement, une première vraie affaire semble enfin se présenter. Comme dans un film noir, une cliente aussi charmante qu’énigmatique débarque dans son bureau — qui sert plus souvent d’onglerie que d’agence de détective — pour dénoncer une tentative de meurtre que la police aurait balayée d’un revers de main. Candice s’enthousiasme, avant de se raviser : et si cette mystérieuse cliente n’était pas exactement celle qu’elle prétend être ?



Le casting

Avec : Cécile Bois (Candice Renoir), Raphaël Lenglet (Antoine Dumas), Yeelem Jappain (Valentine Atger), Christophe Ntakabanyura (Ismael Ndongo), Olivier Cabassut (Armand Marquez), Marie Vincent (Nathalie), Genevieve Doang (Jessica), Arielle Semenoff (Irene Pujol)