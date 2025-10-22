Audiences talks du 21 octobre 2025 : Quotidien juste devant « Tout beau, tout n9uf »



Audiences talks du mardi 21 octobre 2025 – Mardi soir, la bataille des talks a été largement influencée par la forte concurrence du match du PSG en Ligue des Champions, diffusé en prime time sur Canal+. Une rencontre très suivie qui a logiquement impacté les audiences des dernières parties de « Quotidien » sur TMC et de « Tout beau, tout n9uf » sur W9.











Sur TMC, « Quotidien » reste leader du segment malgré une légère érosion en fin d’émission. La première partie (19h21-20h03) a attiré 1,14 million de téléspectateurs, soit 6,7 % de part d’audience. La deuxième (20h10-21h01) rassemble 1,21 million de fidèles (6,0 %), avant une baisse plus marquée sur la dernière partie (21h01-21h18) avec 1,64 million de téléspectateurs, soit 8,2 %. Des chiffres en recul, mais attendus face à la puissance du football européen.

En face, Cyril Hanouna continue de bien s’installer sur W9 avec « Tout beau, tout n9uf ». La première partie (19h46-20h19) signe 1,22 million de téléspectateurs (6,5 %), tandis que la deuxième (20h19-21h02) reste stable avec 1,27 million (6,4 %). La dernière partie, diffusée face au coup d’envoi du match, cède un peu de terrain mais reste à un bon niveau avec 1,51 million de curieux, soit 7,6 % de part d’audience.

Malgré la concurrence du PSG, les deux talks conservent de solides performances, confirmant leur place de rendez-vous incontournable de l’access.



Source chiffres audiences : Médiamétrie