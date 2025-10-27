« Montmartre » du 27 octobre 2025 : le final ce soir sur TF1



Montmartre, vos épisodes inédits du lundi 27 octobre 2025 – Ce lundi soir sur TF1, c’est l’heure du final de la série « Montmartre » avec Alice Dufour, Claire Romain, Hugo Becker, Mikaël Mittelstadt, ou encore Benjamin Baroche. Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Montmartre » du 27 octobre 2025, vos épisodes

Épisode 7 : Céleste et Léon traversent une période de tension, leur relation s’effrite peu à peu. Rose, mal à l’aise face à la Comtesse, choisit de quitter le château. De son côté, Arsène découvre que l’héritage laissé par son père est grevé de lourdes dettes et décide de se rapprocher de son frère. Pendant ce temps, Léon comprend qu’un collègue corrompu pourrait être impliqué dans l’affaire concernant le père de Céleste.

Épisode 8 : Céleste découvre enfin l’identité du meurtrier de son père et élabore un plan audacieux pour le confondre le soir du réveillon. Au même moment, Rose s’infiltre dans le château de la Comtesse afin de sauver Gustave, prenant tous les risques lors d’une opération secrète. De son côté, Arsène tente désespérément de trouver un moyen de vivre son amour défendu.



Personnages et interprètes

Avec : Alice Dufour (Céleste), Victor Meutelet (Arsène), Claire Romain (Rose), Hugo Becker (Léon), Pablo Pauly (Youri), Thibault de Montalembert (Juge Rochefort), Cristiana Reali (Comtesse Ismerie), Mikaël Mittelstadt (Charles), Axel Mandron (Octave), Roxane Turmel (Madeleine), Clément Moreau (Georges), Nicolas Martinez (Ernest), Sylvie Debrun (Manon), etc.

Et avec la participation de : Mathilde Seigner (Augustine), Valérie Karsenti (Sarah Bernhardt), Benjamin Baroche (Maurice Larcourt)