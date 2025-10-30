Audiences 29 octobre 2025 : « Candice Renoir » leader devant « S.W.A.T »

Audiences 29 octobre 2025 – C’est France 2 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mercredi soir avec une rediffusion de la série « Candice Renoir », qui a rassemblé 2,61 millions de téléspectateurs pour 15,2% de pda.


C’est devant TF1 avec un épisode inédit de la série « S.W.A.T. », qui a réuni 2,28 millions de téléspectateurs pour 12,6% de pda.

© Fabien MALOT – FTV


Audiences 29 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « La roue de la fortune célébrités », qui a réuni 1,34 million de téléspectateurs en moyenne pour 7,5% de pda.

Déception pour France 3 avec un numéro inédit de « Nos terres inconnues », qui n’a intéressé que 1,25 million de téléspectateurs pour 7,3% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

