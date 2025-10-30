Le Meilleur Pâtissier du 30 octobre : l’épisode 8 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 30 octobre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Pour cette 8e semaine du concours, la tente se métamorphose en univers féérique… celui des contes et des dessins animés de Disney. Avec la présence exceptionnelle du chef Mickey !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 30 octobre 2025, présentation de l’épisode 8 « Le monde de Disney »

Épreuve du classique revisité : la forêt-noire, un classique enchanté !

Chocolat intense, crème légère et fondante, cerises généreuses et décor féérique… Les pâtissiers devront sublimer la mythique forêt-noire, en rendant hommage à la forêt où Blanche-Neige rencontra la terrible reine, tout en la revisitant avec audace et imagination !

Épreuve technique : le gâteau d’Aurore, un défi magique !

Mercotte ouvre son célèbre grimoire pour proposer une recette aussi spectaculaire que délicieuse : le gâteau d’anniversaire d’Aurore, inspiré de La Belle au bois dormant. Huit cheesecakes empilés, nappés d’une ganache soyeuse, surmontés de bougies en chocolat et soutenus par un balai en nougatine… les pâtissiers devront faire preuve d’une précision féerique pour relever ce défi d’équilibre !



Publicité





Épreuve créative : mon dessin animé préféré en gâteau !

De Vaïana à Peter Pan, de Zootopie au Roi Lion, sans oublier La Petite Sirène, chaque candidat devra exprimer sa personnalité et sa nostalgie d’enfance à travers un gâteau inspiré de son dessin animé favori. Pour les guider dans cette épreuve finale, Chef Mickey et la talentueuse cheffe Nina Métayer seront présents aux côtés des pâtissiers.

Le Meilleur Pâtissier du 30 octobre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !