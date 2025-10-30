Ici tout commence du 30 octobre : Carla apprend une grande nouvelle (résumé + vidéo épisode 1296 en avance)



Ici tout commence du 30 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1296 – Carla apprend une grande nouvelle ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, le médecin lui annonce qu’elle est guérie : elle a retrouvé tous ses souvenirs et n’aura aucune séquelle !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 30 octobre – résumé de l’épisode 1295

À l’hôpital, le médecin a annoncé à Carla qu’elle est totalement guérie, sans séquelles. Elle promet à Bérénice et Rose de poursuivre son traitement et de ne plus toucher au Petrovac. Émue, elle s’excuse pour son comportement et affirme vouloir reprendre la cuisine.

De retour à l’Institut, Carla retrouve une vie normale et accepte les excuses de Jim pour la photo qu’il avait publiée. Plus tard, Rose la surprend en train de se regarder dans le miroir : Carla avoue avoir encore du mal à s’accepter. Rose tente de la réconforter et de la rassurer. Pendant ce temps, Bérénice confie à sa sœur vouloir attendre avant de reparler mariage, préférant laisser Carla se reconstruire.



Le soir, tous les proches de Carla se réunissent chez les Leroy pour fêter sa guérison. Touchée par les attentions de ses camarades, elle jette les dernières boîtes de Petrovac et annonce à Rose et Anne son intention de demander Bérénice en mariage dès le lendemain.

Au Comptoir, Mattéo désespère après avoir fait tomber son téléphone dans les toilettes. Sans argent, il refuse que Jude lui en prête. Ce dernier lui propose de poser pour des cours d’art, mais Mattéo, pudique, hésite…

À l’Institut, les pré-sélections pour la brigade de l’hôtel d’application débutent. Parmi les candidats figurent Zoé et Léonard, ainsi que Bianca et Ismaël. Durant l’épreuve, Ismaël, troublé, enchaîne les erreurs. Brûlé à la main, il est soigné par Constance, à qui il confie des soucis familiaux…

Ici tout commence du 30 octobre 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.