Audiences 30 octobre 2025 : « Meurtres sur les îles du Frioul » leader devant « Section de recherches »

Audiences 30 octobre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres sur les îles du Frioul », qui a réuni 2,27 millions de téléspectateurs pour 13,4% pda.





C’est loin devant TF1 avec la rediffusion d’un épisode de la série « Section de recherches », qui a convaincu 1,82 million de téléspectateurs pour 11,1% de pda.







Audiences 30 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 8 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,76 million de téléspectateurs pour 9,7% de pda.

France 2 suit avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,29 million de téléspectateurs pour 7,8% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie