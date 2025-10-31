Ici tout commence du 31 octobre : Teyssier de retour, Bérénice au coeur d’une surprise (résumé + vidéo épisode 1297 en avance)



Ici tout commence du 31 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1297 – Teyssier fait son grand retour à l’institut ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire qu’il n’est pas revenu pour rien ! En effet, Carla a mis les petits plats dans grands pour demander Bérénice en mariage !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 31 octobre – résumé de l’épisode 1297

Carla fait croire à Bérénice qu’elles se retrouveront pour la soirée d’Halloween, mais prépare en réalité une demande en mariage surprise sur le thème gothique chic. Aidée de ses deux mères, qui lui proposent d’ajouter le nom Armand à Furiani, elle organise la fête dans le parc de l’Institut. Pendant ce temps, Constance et Joséphine distraient Bérénice et la convainquent d’abandonner son costume de momie pour une tenue plus élégante.

Une fois tout prêt, Carla accueille famille et amis — y compris Teyssier, venu déguisé — avant de rejoindre Bérénice et de lui faire sa demande devant tout le monde. Émue, cette dernière accepte. Après les fiançailles, Carla demande à Rose et Marc de l’héberger le temps de se remettre, ce qu’ils acceptent avec plaisir.



En cuisine, Anouk propose à Anaïs et Enzo de former une brigade pour un menu spécial Halloween. Malgré quelques tensions, le trio s’accorde et leur menu fait un carton, permettant à Anouk et Anaïs de tourner la page de leurs différends.

À l’Atelier, Bianca soupçonne Ismaël d’être distant et le confronte, provoquant une altercation avec Léonard. Plus tard, seul avec lui, Ismaël reconnaît qu’il n’a jamais regretté leur baiser. Les deux s’embrassent à nouveau… avant d’être surpris par quelqu’un.

Ici tout commence du 31 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.