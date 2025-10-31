Ce soir sur TF1, les NRJ Music Awards 2025 : invités, nommés (31 octobre 2025)

Publicité
NRJ Music Awards 2025 – C’est ce soir qu’aura lieu la 27ème édition des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas depuis le Palais des Festivals de Cannes. Une cérémonie de remise de prix incontournable avec la présence des plus grands artistes français pour un show exceptionnel retransmis sur TF1 et NRJ.
A suivre dès 21h10 sur TF1 mais aussi en replay sur TF1+.
Côté remettants : Teddy Riner et Luthna Plocus, Amanda Lear, Ahmed Sylla, Charlotte Cardin, Théodora, Pierre Garnier, Mosimann, Hatik, Alice Dufour, Joeystarr, Stéfi Celma, GuiHome, Lebouseuh, Maghla, Louis Daubé et Fally Ipupa.
Et les artistes présents sur scènes ce soir : Ed Sheeran, DJ Snake, KATSEYE, Eros Ramazzotti, Myles Smith, DJ Snake, Amir, Charlotte Cardin, Jungeli & Lenie, Linh, Luiza, Keblack feat. Guy2Bezbar, Marine et Pierre Garnier, Vanessa Paradis, Gims, Kendji Girac, Héléna, Jeck & Carla, Léman, Julien Lieb, Marguerite, Miki, Mosimann, Superbus et Rori.
NRJ MUSIC AWARDS 2025, RAPPEL DE LA LISTE DES NOMMÉS
🎤 RÉVÉLATION FÉMININE FRANCOPHONE
Linh
Luiza
Marguerite
Marine
Miki
Théodora
🎤 RÉVÉLATION MASCULINE FRANCOPHONE
Dr. Yaro
Guy2Bezbar
Joé Dwèt Filé
Julien Lieb
Léman
🌍 RÉVÉLATION INTERNATIONALE
Alex Warren
Doechii
Gracie Abrams
Katseye
Lola Young
Sombr
👩 ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE
Aya Nakamura
Charlotte Cardin
Helena
Louane
Vanessa Paradis
👩 ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE
Chappell Roan
Doja Cat
Karol G
Lady Gaga
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter
👨 ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE
Amir
Gims
Jul
Kendji Girac
Pierre Garnier
Ridsa
👨 ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL
Alex Warren
Benson Boone
Damiano David
Ed Sheeran
J Balvin
Myles Smith
🤝 COLLAB / DUO FRANCOPHONE
Jungeli x Lenie – À Tes Côtés
Keblack Ft. Guy2Bezbar – Melrose Place
Pierre Garnier, M. Pokora – Chaque Seconde
Stromae, Pomme – Ma Meilleure Ennemie
Superbus & Hoshi (Feat. Nicola Sirkis) – Lola
Vitaa feat Julien Doré – Viens on essaie
🌐 COLLAB / DUO INTERNATIONAL
David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler – Together
DJ Snake & Bipolar Sunshine – Paradise
Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino – Tamo Bien
Paul Kalkbrenner & Stromae – Que Ce Soit Clair
Rosé & Bruno Mars – APT.
Sebastian Ingrosso – A New Day (feat. Celine Dion)
🌎 HIT INTERNATIONAL
Alex Warren – Ordinary
Damiano David – Next Summer
Ed Sheeran – Azizam
Lady Gaga – Abracadabra
Lola Young – Messy
Myles Smith – Nice to Meet You
🎧 DJ
Calvin Harris
David Guetta
DJ Snake
R3hab
Trinix
📱 SOCIAL HIT
Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé – Baddies
Bad Bunny – DtMF
Chappell Roan – Pink Pony Club
Doechii – Anxiety
KPop Demon Hunters – Golden (David Guetta Remix)
Théodora – Fashion Designa
🎶 CONCERT FRANCOPHONE
DJ Snake
Gims
Indochine
Jul
Julien Doré
Santa
🎶 Chanson francophone de l’année
Charlotte Cardin – “Feel Good”
Gims – “Ninao”
Héléna – “Mauvais Garçon”
Jeck & Carla – “M’envoler”
Keblack feat. Guy2Bezbar – “Melrose Place”
Marine – “Ma Faute”