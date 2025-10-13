C à vous du 13 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 13 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Rentabilité, corps échangés, défunts maltraités : l’enquête choc sur le business de la mort. On reçoit les journalistes Brianne Cousin et Matthieus Lisse pour leur livre « Les Charognards, pompes funèbres, enquête sur le business de la mort » aux éditions du Seuil

🔵 Gouvernement Lecornu II : Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, réagit ce soir dans C à vous



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

🎥 Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Cédric Jimenez, et Laurent Gaudé pour le film “Chien 51”

📺 Seb & Sofyan pour leur série “Souvenirs” disponible à partir de mercredi sur CANAL+

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 13 octobre 2025 à 19h sur France 5.