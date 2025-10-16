Les Cinquante du 16 octobre : qui va gagner le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 44)

Par /

Publicité

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 44 du jeudi 16 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 43 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les Blancs viennent de remporter le premier grand jeu. Ils vont pouvoir intégrer un nouveau joueur !


Les Cinquante du 16 octobre : qui va gagner le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 44)
© W9 / Patrick Robert


Publicité

Les Rouges débriefent leur défaite et tentent de comprendre ce qui les a fait perdre. Laura, qui a pourtant perdu beaucoup de temps sur le jeu, reproche une mauvaise stratégie d’équipe. Et Solène reproche qu’on ne l’écoute jamais. Ça tourne en dispute !

De leur côté, les Blancs se félicitent. Place ensuite à la découverte du nouveau joueur qui rejoint leur équipe : il s’agit de… Jonathan ! Les Blancs sont ravis, il s’agit d’un joueur fort et intelligent. Ils lui expliquent comment se déroule la suite de l’aventure.

Des tensions apparaissent très vite : Robin annonce à Jonathan que Solène a couché avec Marco pendant son absence ! Beaucoup sont remontés contre Robin, qui ne loupe pas une occasion de mettre la pagaille. Mais il s’agit d’une stratégie des Rouges pour déstabiliser les Blancs. Et Solène s’explique auprès de Jonathan. Elle se sent nulle et pleure mais Jonathan, qui est en couple, ne peut pas lui en vouloir.


Publicité

Les joueurs profitent ensuite d’une soirée à danser.

SPOILER quel joueur va gagner dans l’entre de la Panthère ?

Dans l’épisode de demain, nouvelle épreuve dans l’entre de la Panthère. Il s’agit d’une épreuve d’équilibre et c’est une victoire des Rouges !

Les Cinquante, le replay du 16 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 44 ce jeudi 16 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 17 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 45.

A LIRE AUSSI
Les Cinquante du 15 octobre : quel joueur va intégrer l’équipe Blanche ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 43)
Les Cinquante du 16 octobre : qui va gagner le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 44)
Les Cinquante du 14 octobre : qui va gagner le 1er grand jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 42)
Les Cinquante du 16 octobre : qui va gagner le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 44)
Les Cinquante du 13 octobre : gros rebondissement pour la phase 2 ! (résumé, spoiler + replay épisode 41)
Les Cinquante du 16 octobre : qui va gagner le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 44)
Les Cinquante du 10 octobre : les Jaunes éliminés, Robin va-t-il abandonner ? (résumé, spoiler + replay épisode 40)
Les Cinquante du 16 octobre : qui va gagner le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 44)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut