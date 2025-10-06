Crise politique : après la démission de Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Olivier Faure invités du 20H de TF1 ce soir

Coup de tonnerre à Matignon ce matin : le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé sa démission surprise, plongeant l’exécutif dans une nouvelle zone de turbulence politique. Quelques heures seulement après cette annonce, TF1 consacre une édition spéciale de son journal de 20H, présentée par Gilles Bouleau, pour tenter de décrypter les conséquences de ce séisme gouvernemental.


Deux invités de premier plan se succéderont en plateau :

– Gabriel Attal, président du groupe EPR et secrétaire général du parti Renaissance,

– Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.


Les deux responsables politiques répondront successivement aux questions de Gilles Bouleau sur les raisons de cette démission inattendue, les scénarios possibles pour la nomination d’un nouveau chef du gouvernement, ainsi que les implications pour la majorité présidentielle et l’opposition.

