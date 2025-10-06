Un Si Grand Soleil Spoiler : Achille agressé au lycée, Elise affronte Elodie (épisode du 8 octobre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1766 du 8 octobre 2025 – Les choses vont mal tourner pour Achille dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, il revient au lycée alors que tout le monde sait désormais que c’est lui qui a placé la tablette d’Alexis dans le casier de Pablo pour le faire accuser…











Achille rechigne à retourner au lycée mais Cécile ne lui laisse pas le choix : il doit assumer ses actes et ça passe par présenter ses excuses à Pablo et affronter le regard des autres !

Mais sur place, Achille ne dit pas un mot et ne s’excuse pas auprès de Pablo. A la sortie du lycée, il essaie de parler à Charlotte mais elle l’envoie balader. Et Alexis le confronte ! Mais Achille n’assume pas et Alexis finit par en venir aux mains : il le frappe au visage ! Achille rentre chez lui avec un oeil au beurre noir mais refuse d’en parler.

De son côté, Elise affronte le juge Laplace, qui pense qu’elle est coupable mais faute de preuves suffisantes, doit la relâcher. A la ferme, Elise affronte Elodie, qui a besoin d’explications. Elise avoue être allée voir Pauline pour lui balancer des horreurs mais nie toute agression. Elodie peine à la croire…



