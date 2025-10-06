Plus belle la vie spoiler : Vanessa retrouve Ophélie mais... (7 octobre 2025)



Vanessa va duper la police demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 7 octobre 2025, tandis qu’Ulysse se rend avec l’argent sur le lieu de rendez-vous et sous surveillance policière, Vanessa se rend de son côté et avec la complicité de Sylvie Vavin, sur le lieu du véritable échange…











Vanessa est sous pression, Sylvie lui demande de ramener leur fille vivante. Quand le ravisseur arrive, Ophélie est bien là à l’arrière de la camionnette. Ophélie supplie sa mère de donner l’argent pour qu’elle soit libéré mais Vanessa demande où se trouve Apolline… Elle propose même de donner plus d’argent afin qu’Apolline soit elle aussi libérée. Face à son instance, le ravisseur s’impatiente et s’en va, avec Ophélie !

En pensant à Apolline, Vanessa Kepler a fait rater la libération d’Ophélie… Une erreur fatale ?



