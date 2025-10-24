Demain Nous Appartient du 24 octobre : Ellie disparait, Samuel fait une découverte (résumé + vidéo épisode 2060 en avance)



Demain nous appartient du 24 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2060 de DNA – Ellie va disparaitre ce sor au boot camp dans votre série « Demain nous appartient ». Et Samuel va faire une étrange découverte…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 24 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2060

Au réveil, Violette regrette d’avoir couché avec Bastien. Elle met ça sur le compte de l’alcool et lui demande d’oublier. Bastien accepte, sans savoir que Marceau les a vus. Mais au petit déjeuner, ce dernier révèle tout devant le groupe. Pendant ce temps, Samuel trouve une boîte de médicaments pour troubles bipolaires et en parle à Fred et Mélody. Ignorant à qui ils appartiennent, Mélody réunit les élèves, mais Kevin l’interrompt : Ellie a disparu. Samuel finit par la retrouver seule dans la forêt. Elle avoue se sentir mise à l’écart, mais nie être concernée par les médicaments.

Marceau, blessé par Violette, confie à Ellie qu’il comptait sur ce séjour pour se rapprocher d’elle. Il renonce et lui promet son soutien. De son côté, Bastien aimerait dire à Violette qu’il tient à elle, mais elle campe sur sa position : leur nuit n’était qu’une erreur. Mélody propose que l’élève concerné par le traitement vienne voir Samuel en toute discrétion. La nuit venue, un inconnu rôde autour de la tente de Bastien, cutter en main…



Au Little Spoon, Bruno demande conseil à Valentine sur le vin pour un dîner gastronomique qu’il a gagné à la tombola. Surprise : Charles a remporté le même lot. Bruno l’accuse de triche, mais Charles apprend que la mairie a imprimé plusieurs tickets gagnants. Le tirage est annulé ! Aux Halles, Bruno tente de séduire Dhélia, sans succès, avant d’avouer son échec à Christelle et Sylvain.

À l’hôpital, Noor surprend Benny au téléphone et croit qu’il a des soucis d’argent. Romain le confronte, pensant qu’il n’a pas assumé une erreur professionnelle. Noor veut s’expliquer, mais la conversation dévie, sous le regard d’Océane qui observe leur complicité… Lors d’une séance de rééducation, Océane s’évanouit soudainement. Aaron découvre qu’une poche d’eau entoure son cœur et qu’une opération est nécessaire.

