Tout le monde veut prendre sa place : 40ème victoire de Vincent ! (24 octobre 2025)

C’est une 40ème victoire qu’a signé Vincent ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion impressionne toujours autant et n »a pas essuyé la moindre défaite depuis le début de son parcours !











Vincent totalise désormais 49.600 euros de gains et pour sa 40ème victoire, il a remporté un séjour au ski. Il devrait passer le magnifique cap des 50.000 euros de gains dès samedi midi dans « Tout le monde veut prendre sa place ».

Tout le monde veut prendre sa place du 24 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 24 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv