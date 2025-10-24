Star Academy estimations : Théo P. en tête, Ema en baisse, Mehdi remonte (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations semaine 1 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette première semaine d’aventure, Théo P., Ema et Mehdi sont nominés et soumis aux votes du public. L’un d’eux quittera définitivement l’aventure dès demain soir à l’issue du second prime en direct !





Actuellement selon notre sondage, Théo P. confirme qu’il est favori avec pas moins de 52,6% des votes de notre sondage.







Il est toujours loin devant Ema, deuxième et en légère baisse avec 30% des votes. Mehdi remonte mais reste en retard avec désormais 17,5% des votes de notre sondage.

Mais rappelons que si le public va sauver l’un des trois nominés, ce n’est pas lui qui décidera de l’élève éliminé. Comme chaque saison, c’est les académiciens qui voteront parmi les deux restants en fin de prime. Ils désigneront celui qui rentrera au château de Dammarie-les-Lys, le dernier sera éliminé après seulement une semaine d’aventure.



Qui va rester ? Qui sera éliminé ? A vous de décider et de voter ! Et continuez de nous donner votre avis en votant à notre sondage, à titre purement indicatif.

Sondage Star Academy nominations semaine 1

Qui doit rester au château ? Ema Mehdi Théo P. Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.