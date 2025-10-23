Demain Nous Appartient spoiler : Mona sous le choc, Bart lui annonce... (vidéo épisode du 28 octobre)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Mona ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Bart s’invite en cuisine pour encourager à Mona à assaisonner et épicer d’avantage ses plats… Une remarque qui étonne Mona. Bart lui avoue alors qu’ils ont reçu plusieurs commentaires qui reprochent le manque de saveur de sa cuisine !











Mona est sous le choc et ne comprend pas, ça n’arrive jamais d’habitude. Elle demande à Bart de lui montrer les fameux commentaires… Pour Mona, il s’agit forcément d’un concurrent ! Et elle compte bien répliquer ! Bart s’inquiète et essaie de calmer jeu, il lui demande de le laisser gérer.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2062 du 28 octobre 2025 : Bart vexe Mona

