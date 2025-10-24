Arnaques du 24 octobre : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6



Arnaques du 24 octobre 2025 – Ce vendredi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A découvrir dès 21h10 sur M6







Arnaques du 24 octobre 2025 : le sommaire

Immobilier, placements financiers, construction : les arnaqueurs sévissent dans tous les domaines. Julien Courbet et ses équipes mènent l’enquête pour révéler les stratagèmes des escrocs et vous apprendre à éviter leurs pièges.

Ce conseiller financier aurait détourné les économies de ses clients !

Un conseiller financier promettait à ses clients de faire fructifier leurs économies. Mais plusieurs affirment aujourd’hui avoir été dépouillés de leurs fonds. Certains auraient perdu des montants considérables, atteignant jusqu’à 110 000 euros !



Arnaquées et brûlées par leurs esthéticiennes !

Les responsables de ces centres d’épilation au laser sont soupçonnés d’avoir trompé des centaines de clientes. De nombreuses jeunes femmes ont payé des séances qui n’ont jamais eu lieu, et certaines affirment même avoir été brûlées. Les employés dénoncent eux aussi des conditions de travail déplorables.

Des garagistes au bord de la faillite à cause d’un client !

Dans l’Hérault, un couple de garagistes a été victime d’une escroquerie : un client a repris son cabriolet en catimini sur le parking du garage sans régler sa facture. Le préjudice s’élève à 7 993 euros. Et lorsque les journalistes sont venus lui demander des explications, il les a menacés.

La véranda de la discorde

Dans la Drôme, un conflit de voisinage vieux de 20 ans oppose Colette et Laurence. Au cœur de la querelle : une véranda ! Le médiateur de l’émission a tenté de rétablir le dialogue et d’apaiser les tensions.