Le Meilleur Pâtissier du 23 octobre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 7)

Le Meilleur Pâtissier du 23 octobre 2025, éliminé – Ce soir, Le Meilleur Pâtissier a pris des airs effrayants avec la spéciale Halloween. Entre roulés terrifiants, gâteaux-cerveaux et créations suspendues, les huit pâtissiers encore en lice ont rivalisé d’imagination… et de sang-froid.











Épreuve du classique revisité : le monstrueux roulé

Pour débuter cette semaine placée sous le signe de la peur, Cyril Lignac a demandé aux candidats de revisiter le roulé, ce dessert moelleux et réconfortant à transformer en pâtisserie monstrueuse.

Maamar, Seb et Pascale ont brillé avec des créations aussi originales que maîtrisées, séduisant le jury par leurs associations de saveurs et la qualité de leur décor.

En revanche, Margot, Elsa et Victoria ont connu quelques frayeurs : roulés trop secs, décorations bâclées ou saveurs déséquilibrées leur ont valu un passage remarqué dans les flops de l’épreuve.



Épreuve technique : le terrible gâteau-cerveau

Sous l’œil redoutable de Mercotte, les candidats ont ensuite tenté de reproduire le fameux gâteau-cerveau, un défi mêlant précision et équilibre des textures.

C’est Adrien qui s’est distingué en réalisant la meilleure version de cette pâtisserie cauchemardesque, suivi de près par Margot, qui s’est bien rattrapée après un début de soirée compliqué.

Seb, de son côté, a terminé dernier, victime d’un montage incertain et d’une ganache capricieuse.

Épreuve créative : le gâteau-lanterne de la peur

Pour conclure cette soirée sous haute tension, les pâtissiers devaient matérialiser leur plus grande peur sous la forme d’un gâteau suspendu. Entre araignées, fantômes et hauteurs vertigineuses, l’imagination était au rendez-vous !

Pascale tablier bleu, Elsa éliminée

C’est Pascale qui a le plus ébloui Cyril et Mercotte ce soir et décroche le tablier bleu de la semaine.

Malheureusement, l’aventure s’arrête ici pour Elsa, qui n’a pas convaincu le jury cette semaine. Une élimination pleine d’émotion, tant la candidate avait su apporter douceur et créativité depuis le début de la compétition.

Rendez-vous la semaine prochaine pour l’épisode 8. Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, il sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.