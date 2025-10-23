Envoyé Spécial du 23 octobre : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)



Envoyé Spécial du 23 octobre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





Envoyé Spécial du 23 octobre 2025 : les reportages

Prisons de haute sécurité : la méthode anti-mafia

Plus d’un an après l’évasion sanglante de Mohamed Amra au printemps 2024, la France a inauguré, à l’été 2025, sa première prison de haute sécurité à Vendin-le-Vieil. « Envoyé spécial » a pu découvrir ces quartiers inspirés du modèle italien, où l’isolement quasi-total, les parloirs sous surveillance et les fouilles systématiques s’imposent comme armes de lutte contre le crime organisé. L’émission a également visité la prison de L’Aquila, au nord-est de Rome, et recueilli les témoignages bouleversants d’anciens mafieux brisés par des années d’isolement.

À quoi servent les réservistes ?

Ingénieurs, professeurs, carreleurs ou étudiants : depuis le début de l’année 2025, plus de 12 000 Français ont rejoint la réserve militaire, un élan patriotique inédit que le gouvernement souhaite amplifier pour atteindre 80 000 réservistes d’ici cinq ans. Face aux menaces terroristes et aux tensions internationales, « Envoyé spécial » s’est immergé dans le quotidien de ces citoyens-soldats pour comprendre leurs motivations, leurs sacrifices et la manière dont ils jonglent entre vie civile et engagement militaire.



Le destin brisé d’un jeune boucher sans-papiers

Arrivé en France à 16 ans, Mamadou Garanké Diallo, jeune Guinéen sans papiers, s’était construit un avenir comme apprenti boucher à Darnétal, près de Rouen, soutenu par son patron et une mobilisation locale. Mais en mai 2025, après une seconde OQTF, son rêve s’effondre : dans la nuit du 17 septembre, il meurt à 21 ans sur un parking de Dunkerque en tentant de rejoindre clandestinement l’Angleterre. « Envoyé spécial » retrace le parcours poignant de ce jeune homme dont l’histoire avait ému la France.

Afghanistan : aides à l’arrêt, vies suspendues

La décision de Donald Trump de mettre fin à l’aide humanitaire américaine plonge l’Afghanistan dans une crise humanitaire sans précédent. Tandis que les talibans contrôlent les rares secours restants, « Envoyé spécial » a suivi l’Organisation internationale pour les migrations, en lutte pour aider les rescapés du séisme du 31 août 2025. Faute de financements — il manque 16 millions d’euros — des centaines de dispensaires ont fermé, laissant des familles démunies, comme celle d’une jeune femme morte en couche après la fermeture du centre médical de son village.