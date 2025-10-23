« De miel et de sang » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (23 octobre 2025)



« De miel et de sang » au programme TV du jeudi 23 octobre 2025 – C’est une nouvelle rediffusion du téléfilm « De miel et de sang » qui vous attend ce jeudi soir sur France 3. Il met en scène Léa François, actrice bien connue pour son rôle de Barbara dans « Plus belle la vie », aux côtés de Nicolas Gob et Eva Darlan.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv







« De miel et de sang » : présentation

Après quinze ans d’absence, le capitaine Fred Carel, membre de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement, revient dans le village provençal où il a grandi. Aux côtés de Sara, son ancienne camarade de lycée désormais à la tête de la gendarmerie locale, il est chargé d’enquêter sur la mort d’Antoine Bernier, retrouvé sans vie, le corps couvert de piqûres d’abeilles.

Ce qui pourrait passer pour un malheureux accident attire rapidement les soupçons : plusieurs indices troublants émergent et mènent tous vers la famille Portal — Louise, Anaïs et Géraldine — trois femmes issues de l’une des lignées les plus respectées de la région.



Entre un trafic de ruches qui agite les apiculteurs et des rancunes enfouies depuis des années, l’enquête prend une tournure inattendue. Quinze ans plus tôt, Antoine Bernier avait en effet survécu à un dramatique accident de bus qui coûta la vie à presque toute l’équipe de football du village. Ce jour-là, les Portal ont perdu leur père, leur mari et leur fils… et Fred Carel, lui aussi présent dans le bus, doit sa survie à Antoine.

Hanté par ce passé, Fred parviendra-t-il, avec l’aide de Sara, à affronter enfin ses démons pour faire éclater la vérité ?

« De miel et de sang », le casting

Nicolas Gob (Fred Carrel), Léa François (Sara Becker), Eva Darlan (Geraldine), Selma Kouchy (Anaïs), Kim Higelin (Christie), Sarah Saïdi (Louise)

« De miel et de sang » c’est ce soir dès 21h10 sur France 3.