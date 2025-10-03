« Free Guy » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (3 octobre 2025)



« Free Guy », c’est le film rediffusé ce vendredi soir sur M6. Un film réalisé par Shawn Levy avec Ryan Reynolds et Jodie Comer dans les rôles principaux.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur 6play et sa fonction direct.







« Free Guy » : l’histoire

Un employé de banque ordinaire découvre soudain qu’il n’est en réalité qu’un simple figurant dans un jeu vidéo en ligne. Décidé à ne plus rester en arrière-plan, il choisit de prendre son destin en main et de devenir le héros de sa propre histoire. Dans un univers où tout est possible, il va tenter de réinventer les règles et de sauver ce monde virtuel… avant qu’il ne disparaisse à jamais.

Avec : Ryan REYNOLDS (Guy), Jodie COMER (Millie Rusk / Molotov girl), Lil Rel Howery (Buddy), Joe Keery (Keys), Utkarsh AMBUDKAR (Mouser), Taika WAITITI (Antwan Hovachelik), et Channing TATUM (Revenjamin Buttons)



VIDÉO « Free Guy » : la bande-annonce